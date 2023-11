Abgeordneter aus Willich Görtz setzt sich für Europa-Scheck ein

Die Förderung kann im Einzelfall bis zu 25.000 Euro betragen, der Topf, den das Land Nordrhein-Westfalen bereitstellt, ist insgesamt mit einer Million Euro gefüllt. Die Landesinitiative startet dabei sofort, beziehungsweise ist bereits angelaufen, die erste Antragsfrist für den Europa-Scheck endet bereits am Mittwoch, 15. November. Der nächste Einreichtermin ist der erste Januar, von da an sind für insgesamt sechs Termine, also ein Jahr, an jedem ungeraden Monat, also im März, Mai, Juli, September und November, jeweils zum Ersten des Monats Stichtage für die Einreichung. Die Antragstellung muss mindestens drei Monate vor dem Start des geplanten Vorhabens erfolgen. Teilnahmebedingungen, Erläuterungen zur Antragsstellung sowie weiterführende Informationen sind unter https://mbei.nrw/europa-schecks zu finden.