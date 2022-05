Landstraße zwischen Willich und Fischeln : Alperheide wird endlich erneuert und ausgebaut

Willich Seit 25 Jahren steht eine Erneuerung der Landstraße nach Krefeld im Raum, nun hat der Planungsausschuss grünes Licht für die Arbeiten gegeben, die von Stadt und Straßen NRW ausgeführt werden und bis 2024 andauern sollen.

„Seit vielen Jahren reden wir über die Alperheide, jetzt geht es endlich los“, sagte der Vorsitzendes Planungsausschusses, Sascha Fassbender (CDU) am Mittwoch in der Ausschusssitzung und dürfte damit den Gemütszustand vieler Willicher und der Anwohner zusammengefasst haben. Seit langem schon wird über den katastrophalen Zustand der geflickten, mit Schlaglöchern gespickten und, wie es in der Vorlage der Stadt Willich heißt, „nicht mehr verkehrssicheren“ Landstraße zwischen Willich und Fischeln geklagt. Seit nunmehr 25 Jahren steht eine Sanierung von Fahrbahn und Kanälen mit Anschluss an den Regenwasserkanal im Raum. Passiert ist in all der Zeit nichts. Auch, weil für Landstraßen die Stadt nur bedingt zuständig ist.