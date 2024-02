Ausstellung im Gründerzentrum Willich In einem Kunstprojekt zeigen Kinder und Jugendliche „Flucht und Krieg“

Die Probleme nach der Flucht in ein sicheres Land malt Jeliena eindrucksvoll: Sie teilt ihr Bild in zwei Hälften, eine farbige und eine graue Seite. Auf der bunten Hälfte sitzt sie mit ihrer Freundin in der Ukraine am Tisch, in der grauen „bin ich allein in Deutschland“, schreibt sie. „Ich lerne die neue Sprache, und es ist noch sehr schwer, Freunde zu finden. Aber ich lerne weiter, und irgendwann finde ich hier auch Freunde ...“