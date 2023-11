Haushalt Willich Kulturausschuss fordert Prüfung zur Erhöhung von Vereinzuschüssen

Der Zuschuss ist nach den Kulturförderrichtlinien der Stadt Willich grundsätzlich möglich, so die Verwaltung in ihrer Vorlage. Der Verein habe auch einen detaillierten Kostenplan beigefügt, aus dem erkennbar sei, wie die Bruderschaft die Gesamtkosten von 20 000 Euro erwirtschaften will. Der Antrag sei aber zu spät („verfristet“) gestellt worden. Die Politiker meinten, dass dieser Aspekt nicht als Grund für eine Ablehnung relevant sein sollte.