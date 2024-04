Aktion in Willich Künstler verlosen Werke für die Arbeit der Tafel

In Willich gibt es am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, eine Premiere: Zum ersten Mal finden die Europäischen Tage des Kunsthandwerkes (ETAK) auch in Willich statt. Bei dieser Veranstaltung, die europaweit läuft, öffnet das Kunsthandwerk seine Türen. Jedes Jahr am ersten Wochenende im April laden Künstlerinnen und Künstler in ihre Ateliers, Werkstätten oder Galerien ein, um der Öffentlichkeit die Vielfalt des kreativen Handwerks vorzustellen.