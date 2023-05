Ausflugstipp für den 13. und 14. Mai Willicher Künstler öffnen am Wochenende ihre Ateliers

Willich · Willicher Künstler laden am Wochenende Interessierte in ihre Ateliers in Willich ein. Dabei präsentieren sie ein breites Spektrum an Techniken.

11.05.2023, 18:30 Uhr

Die beteiligten Künstler freuen sich auf Besuch. Foto: Offene Ateliers

Von Nadia Joppen