Schottel-, Hausbroicher- und Fadheider Straße: Unmut über Drei-Jahres-Baustelle

An der Fadheiderstraße in Anrath stehen umfangreiche Kanalarbeiten an. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Anrath Auf wenig Verständnis stößt die geplante Baumaßnahme der Stadt Willich für die Schottel-, Hausbroicher- und Fadheider Straße. Das zeigte die erste Informationsveranstaltung im Lise-Meitner-Gymnasium.

Schon der erste Satz von Jochen Thißen vom Geschäftsbereich Tiefbau der Stadt Willich löst ein Grummeln in den Reihen der Besucher im Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums aus. „Wir werden heute Abend nur den technischen Bereich beleuchten. Wir werden keine Informationen über die Anliegerbeiträge geben. Dazu werden separate Einladungen an die Betroffenen von April bis Juni erfolgen. Es gibt dann weitere Veranstaltungen im technischen Rathaus.“

Schmutz- und Regenwasserkanal müssen erneuert werden, wobei es sich zum einem um den Restausbau der Schottelstraße im Bereich von In der Silbert bis zur Einmündung Fadheider Straße handelt. Es schließt sich die Fadheider Straße bis zum Beginn der Hausbroicher Straße an. Das letzte Teilstück bildet die Hausbroicher Straße bis zum Sandacker. Dazu kommen die Gehwege in diesen Bereichen. In einem Zug sollen des Weiteren durch die Stadtwerke alle Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom erneuert werden. Den Abschluss bildet die Fahrbahndecke.