„Niederrheinische Glut“ Krimi-Autorin liest in Neersen

Anrath · Die aus Mönchengladbach stammende Autorin Anja Wedershoven liest in Neersen. Ihre Niederrhein-Krimis spielen an Orten, die viele Menschen aus der Region persönlich kennen und oft aufsuchen. Künftig will sie vom Krimi auf andere Bücher schwenken.

18.09.2023, 12:00 Uhr

Autorin Anja Wedershoven aus Mönchengladbach schreibt Krimis, die am Niederrhein spielen. In Neersen liest sie nun aus ihren Geschichten. Viele Orte der Handlung werden den Gästen bekannt vorkommen. Foto: Wedershoven

Von Sigrid Blomen-Radermacher

„Johanna hatte kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater, diese Erfahrung verbindet sie mit der Tochter des Entführten“, erzählt die Autorin Anja Wedershoven. Und: „Der Axel will einfach nur in Ruhe auf seine Rente warten.“ Johanna und Axel sind die Hauptfiguren ihrer Krimis. Wenn Anja Wedershoven von ihnen erzählt, klingt es, als seien die drei gute Freunde. „Ja“, gibt die Autorin lachend zu, „man ist zeitweise schon sehr versunken in dem Universum seiner Figuren.“ Das kann auch dazu führen, dass sie das Zähneputzen kurz unterbrechen muss, um schnell eine wichtige Idee für den aktuellen Roman zu notieren.