Unfall in Willich : Krefelderin rutscht von Bremspedal ab und fährt Mädchen auf Fahrrad an

Krefelderin rutscht von Bremspedal ab und fährt Mädchen auf Fahrrad an

Unfall in Willich

Willich Eigentlich wollte die 81-Jährige abbremsen und die Neunjährige vorbeilassen, aber dann passierte ihr ein unglückliches Missgeschick.

Ein neunjähriges Mädchen ist am Mittwoch in Willich bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bremste um 12.30 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Parkstraße/St. Töiser Straße eine 81-Jährige Autofahrerin aus Krefeld ihren Pkw, um das Mädchen auf dem Fahrradstreifen vorbeizulassen. Die Autofahrerin rutschte ihrer Schilderung zufolge jedoch vom Bremspedal des Automatikfahrzeugs ab. Durch das plötzliche Anfahren kollidierte sie mit der neunjährigen Radfahrerin. Diese prallte gegen die Motorhaube und stürzte danach zu Boden. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt.