Anfrage der Grünen : Willich: Konzept für städtische Kunstwerke

Willich Eine grundlegende Aufgabe sei zudem eine ­umfassende Dokumentation, heißt es von der Stadt.

Wie ist die Situation beim Thema „Kunst im öffentlichen Raum“ in Willich? Diese Anfrage der Grünen beantwortete die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Sport- und Kulturausschusses.

In der Zeit von 1988 bis 1994 wurden fast jährlich Bronzeskulpturen gekauft und in den Stadtteilzentren aufgestellt. 2001 entstand die „Kunstmeile Wekeln“ auf der Straße am Anger mit Steinköpfen des Künstlers Anatol. Von 1994 bis 2000 konnten dank verschiedener Stifter Skulpturen im Wert von rund 400.000 Euro in Willich aufgestellt werden – als Dauerleihgaben. Bekannte Objekte aus dieser Zeit sind etwa die „Ungeduld“ (Standplatz Markt Willich) und das „Dorfgespräch“ (Kirche Schiefbahn) von Loni Kreuder oder der „Lateere Pit“. Nach einer langen Pause wurde 2016 die „Welle“ des Künstlers Ubbo Enning im Rahmen der Umgestaltung des Kaiserplatzes angeschafft.