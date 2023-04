Deutsch-Lettisches Forum in Schloss Neersen Freundschaft soll weiter ausgebaut werden

In eine ähnliche Kerbe schlagen später auch der Vorsitzende des Deutsch-Lettischen Freundeskreises, Andreas Winkler, und der Botschaftssekretär der Lettischen Botschaft in Berlin, Dizis Stavausis. Alle Redner betonen, dass die drei Tage des „Gipfels“ in Willich, an dem insgesamt ein gutes Dutzend Kommunen von Gütersloh und Aue in Deutschland bis zu deren Partnerstädten Riga und Valmiera in Lettland teilnehmen, vor allem der Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen dienen sollen.