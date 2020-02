Umweltausschuss in Willich : Zweiter Versuch: Klimanotstand wird nicht ausgerufen

Willich Es gab eine heftige Diskussion um das Thema im Umweltausschuss – und am Ende in namentlicher Abstimmung eine klare Ablehnung: Willich wird den Klimanotstand nicht ausrufen.

Hagen Becker von den Grünen hatte zum zweiten Mal den Antrag auf Ausrufung des Klimanotstandes gestellt und verteidigte seine Auffassung vehement. Er argumentierte mit einer militärischen Betrachtungsweise: „Weil wir uns zu Tode siegen“ – das bedeutete übersetzt für ihn, dass zwar das Bruttoinlandsprodukt und der Wohlstand von Jahr zu Jahr steigen, aber die Menschheit ebenso kontinuierlich „enorme Mengen an Ressourcen und Umwelt“ zerstöre. Das Pariser Klimaschutzabkommen führt nach seiner Interpretation zu einem Anstieg der Erderwärmung um 3,3 Grad. 18 der vergangenen 20 Jahre würden zu den heißesten Jahren überhaupt gerechnet, und der Ausstoß an Treibhausgasen habe 2018 einen neuen Höchststand erreicht. Es habe zwei Dürrejahre in Folge gegeben, der Boden sei bis auf 1,80 Tiefe ausgetrocknet, und die Permafrost-Zonen gingen kontinuierlich zurück, so weitere Argumente.