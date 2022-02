Schaufenster-Ausstlelung in Willich : KG Edelweiss stellt närrische Erinnerungsstücke aus

Willich Am Marktplatz werden unter dem Motto „der Willicher Karneval lebt“ Uniformen, Kostüme, Bilder und Berichte über Prinzenpaare in einem Schaufenster ausgestellt.

Ein weiteres Jahr in Folge mussten die Karnevalsvereine ihre Pläne für Saal- und Straßenveranstaltungen Corona-bedingt verschieben. Willich älteste Gesellschaft – die KG Edelweiss – will dennoch an die Freuden des Karnevals erinnern. Noch bis Aschermittwoch können sich Interessierte die Schaufenster-Ausstellung „Der Willicher Karneval lebt“ ansehen. Dazu wurde dem Verein kostenlos ein freistehendes Ladenlokal am Willicher Marktplatz zur Verfügung gestellt. Neben der traditionellen Uniform zeigen auch zahlreiche Fotos die kreativen Kostüme, mit denen die Edelweisser seit Jahrzehnten als Fußgruppe beim Tulpensonntagsumzug in Anrath mitgehen. Auch die Stadtprinzenpaare, die aus den Reihen der Karnevalsgesellschaft stammten, werden vorgestellt.