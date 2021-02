Willicher Karnevalsgesellschaft : KG Edelweiß macht Karneval im Schaufenster

Willich Im Willicher Eishimmel zeigt der Verein Exponate aus seiner mehr als 100-jährigen Geschichte. Zu sehen sind unter anderem Zeitungsartikel, Fotos und Plakate. Auch Talente aus den eigenen Reihen werden vorgestellt.

Damit die Willicher Jecken trotz der Corona-Pandemie ein paar närrische Tage erleben können, hat sich die Willicher Karnevalsgesellschaft Edelweiß 1914 etwas Besonderes überlegt: die Schaufenster-Ausstellung „Der Willicher Karneval lebt“. Dazu dekorierten die Vereinsmitglieder 20 Fenster der Eisdiele „Willicher Eishimmel“ am Willicher Markt mit zahlreichen Edelweiß-Motiven.

Zu sehen sind unter anderem Zeitungsartikel der vergangenen 30 Jahre sowie Plakate und Bilder der eigenen Karnevalssitzungen, die seit 2015 in der Gaststätte Krücken stattfinden. Auch die Talente aus eigenen Reihen werden vorgestellt – wie die Tanzgarde der Karnevalsgesellschaft und das Duo aus der Bütt „Finchen & Matthes“ alias Sandra Stocks-Nelke und Sitzungspräsident Erik Ammeral.

„Wir wollen uns als älteste Karnevalsgesellschaft der Stadt in allen Facetten präsentieren und den Willichern gerade in diesen Zeiten ein bisschen Leichtigkeit zurückgeben“, erklärt der Vereinsvorsitzende Wolfgang Pape. Wie der Verein Karneval feiert, zeigen auch zwei Schaufensterpuppen – eine in Edelweiß-Uniform, eine im Tulpensonntagskostüm der Session 2019/2020. Mit Letzterem zog die Karnevalsgesellschaft unter dem Motto „50 Jahre Stadt Willich sind ein Hit, wir Edelweisser feiern mit“ 2020 bei Regen und Sturm durch die Straßen Anraths. Weitere Kostüme der Zuggruppe sowie närrische Highlights des Vereinslebens sind auf Fotos zu sehen.