Entscheidung in Willich Keine Erstattung der Elternbeiträge bei Kita-Ausfall

In ihrer Vorlage führte die Verwaltung aus, dass es in der Elternbeitragssatzung der Stadt Willich keine rechtliche Grundlage für eine Beitragsreduzierung gebe. Außerdem sei der Elternbeitrag ein „Beitrag zu den Betriebskosten, keine Nutzungsgebühr“. Das bekräftigte die Beigeordnete Brigitte Schwerdtfeger in der Sitzung mündlich. Politik und Verwaltung sei bewusst, dass die wiederholten Betreuungsausfälle die Familien enorm belasteten. Kernpunkt sei aber der Fachkräftemangel und alle Beteiligten arbeiteten daran, das System trotzdem „möglichst tragfähig“ zu halten.