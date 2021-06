Politik in Willich : Keine Einigung bei Entwässerungssatzung

Willich Wie kann die Stadt die Bürger entlasten, ohne gegen höheres Recht zu verstoßen? Das ist der Knackpunkt, wenn es um das Thema „neue Entwässerungssatzung für die Stadt Willich“ geht.

Grundsätzlich geht es um die Frage, wo eine Inspektionsöffnung oder ein Einstiegsschacht zur Kontrolle der Abwasserleitungen aus einem Haus auf dem Privatgrundstück anzubringen ist. Das Thema muss in der Entwässerungssatzung – für die die jeweilige Kommune zuständig ist – festgeschrieben werden. Diese Satzung muss jedoch das LWG und die Vorgaben des „zentralen technischen Regelwerkes für Hausanschlussleitungen“ berücksichtigen. Diese Vorgabe lautet: „Reinigungsöffnungen sind nahe der Grundstücksgrenze, jedoch in der Regel nicht weiter als 15 Meter vom öffentlichen Abwasserkanal entfernt anzuordnen“. Diese Reinigungsöffnungen und zur Zugänglichkeit erforderliche Schächte müssen auf dem privaten Grundstück liegen.

Das ginge relativ einfach, falls ein Haus einen Vorgarten hat. Es bedingt aber auch hier, dass die Fläche für den Einstieg/die Öffnung kenntlich gemacht wird und zugänglich bleibt. Sie darf zum Beispiel nicht dauerhaft bepflanzt werden. Problematischer ist es in Innenstadtbereichen, wo die Hausfassade direkt am Bürgersteig liegt. Dann wäre eine Lösung eine Revisionsöffnung, die im Keller des Hauses liegt – somit auf dem privaten Grundstück. Bei Bedarf müsste der Eigentümer greifbar sein, um den Zugang zu ermöglichen. Diese Situation ist faktisch aber auch in vielen Fällen gegeben, weil es eine kostengünstige Lösung für den Hauseigentümer ist, die in der Realität praktikabel ist.