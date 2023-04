Feuerwehr und Katastrophenschutz in Willich Willich steht vor höheren Anforderungen an Rettungsdienste

Die Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplans (BSBP) ist eine regelmäßige Aufgabe der Stadt. Sie weist damit nach, dass sie durch die Struktur einer Freiwilligen Feuerwehr die Sicherheit der Willicher Bevölkerung im Brandfall gewährleisten kann. Dank des ehrenamtlichen Einsatzes der Löschkräfte hat die Stadt eine Ausnahmegenehmigung und spart Millionen Euro, weil sie keine hauptamtliche Feuerwehr unterhalten muss. Es gibt fünf ehrenamtliche Löschzüge mit Gerätehäusern in Alt-Willich, Anrath, Schiefbahn, Neersen und Clörath-Vennheide. Außerdem setzt die Stadt auf die Nachwuchsgewinnung über eine Jugendfeuerwehr. Der neue BSBP wird am 19. September im Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen und im Rat am 25. Oktober vorgestellt.