Willich : Dreimal drei Karten fürs Autokino zu gewinnen

Willich Zusammen mit dem Autokino auf dem Schützenplatz in Willich verlosen wir dreimal drei Karten. Wer am Fronleichnamstag bis 24 Uhr unter 01379 88 66 10 01 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann eine von drei Karten für die Vorstellung von „Sonic“ am Montag, 25. Mai, 16.30 Uhr, gewinnen.

Oder SMS mit dem Kennwort „rpquiz01“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Drei Karten für den Film „Ich war noch niemals in New York“ am Mittwoch, 27. Mai, 19.30 Uhr, verlosen wir unter der Nummer 01379 88 66 10 02 oder SMS mit dem Kennwort „rpquiz02“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111. Drei Karten für den Film „Lindenberg – Mach Dein Ding“ am Samstag, 30. Mai, 19.30 Uhr, verlosen wir unter der Telefonnummer 01379 88 66 10 03 oder SMS mit dem Kennwort „rpquiz03“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111.