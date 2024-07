Präsentation der Kapellen am Samstagnachmittag Viel Musik beim Schützenfest in Willich

In schmucken Uniformen und mit blank polierten Instrumenten präsentierten sich die Gruppen, und zur Marschmusik auf dem Platz wippte auf der Tribüne so mancher Zuschauerfuß mit. Die Willicher Schützen begleiten in diesem Jahr das Tambourkorps Elsen-Fürth 1904, der Musikverein Osterath 1925, das Tambourkorps Germania Willich 1926, das Bundesschützen-Musikkorps Kleinenbroich, das Tambourkorps Sandhasen 1925 Neuenhausen, der Musikverein Waldenrath 1905, das Tambourkorps Gut Schlag Krefeld 1912, die Vereinigte Jägerkapelle Straberg 1926, das Bundestambourkorps 1911 Königshoven, die Gerresheimer Blaskapelle, das Tambourkorps Heimattreue Elfgen 1922, das Musikkorps 1978 BSW Krefeld am Samstag und Sonntag sowie das Blasorchester Stadtwerke Krefeld 1928 am Montag.