Neuer Greenkeeper in Willich Duvenhof-Grün soll noch natürlicher werden

Der Kontakt zur Golfsport Willich GmbH entstand Anfang 2023 – damals fragte Thiesen für ein geplantes Projekt im Golfpark bei verschiedenen anderen Plätzen nach Erfahrungen dort. Im Lauf des Gesprächs kam die Rede auf die anstehende Vakanz. „Ich bin für Neues immer aufgeschlossen und fand das Angebot so spannend, dass ich es schließlich annahm“, fasst Thiesen zusammen. Was ihm am Duvenhof besonders gefalle, sei die leicht hügelige, modulierte Anlage mit den „tollen Gewässern“ und den Abtrennungen der Bahnen durch buschige Hecken. Seine Pflegearbeit setzt er unter die Maxime, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln immer nur die letzte Möglichkeit und nur in geringen Mengen bleibt.