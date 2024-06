Finanzen in Willich Kämmerer Raimund Berg überrascht mit Millionengewinn im Jahr 2023

Wichtig sei jetzt, so betonen Berg und die Grünen, den angefangenen Kurs der Konsolidierung weiterzuführen und in der interfraktionellen Strukturreform das vielzitierte Ausgabenproblem Willichs zu beheben und Sparpotenziale zu eruieren. Das Abschlussergebnis könnte in der Tat die Stimmung in Willich deutlich ändern, basierte die Kritik an Berg doch unter anderem auf den genannten zwischenzeitlich schlechten Finanzzahlen, aber auch deren Aufbereitung. Doch hinter vorgehaltener Hand mehren sich die Stimmen in verschiedenen Fraktionen, die die Kritik an Berg als unsachlich und kritikwürdig bezeichnen.