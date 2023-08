Ende der Freibad-Saison Gemischte Bilanz für „de Bütt“ in Willich

Besonders ein Tag ist den Verantwortlichen in bester Erinnerung, was die Besucherzahl angeht, wenn er auch naturgemäß einigen Stress für die Mitarbeiter bedeutete: der 25. Juni. An diesem Sonntag herrschte in ganz Willich reines Park-Chaos, zumal zeitgleich ein Stadtfest auf dem Marktplatz stattfand. 6600 Besucher passierten allein an diesem Tag die Kassen des Freibads. „Es war der beste Tag seit der Sanierung des Bades im Jahr 2009. Eine Zahl von über 6600 Besuchern haben wir an keinem anderen Tag in den vergangenen Jahren erreicht“, betont Bauknecht. Kein Wunder, dass die Kalenderwoche rund um diesen Tag mit insgesamt über 10.500 Besuchern die beste des gesamten Jahres und ebenfalls rekordverdächtig war.