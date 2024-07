Berufsausbildung in Willich Jugendvertreter sollen bei Pakusch volle Unterstützung erhalten

Jugendliche haben in Kommunen eine eigene Vertretung über den Betriebsrat hinaus: die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV). Diese wird von allen Personen gewählt, die in diese Gruppe fallen, also Jugendliche unter 18 Jahren, Auszubildende oder Studierende in dualen Studiengängen. In der Willicher Verwaltung waren das immerhin 56 Wahlberechtigte, die bei den Wahlen am 20. Juni ihre Stimme abgeben durften. Nur deren 19 machten davon Gebrauch. „Das ist zumindest bei uns leider üblich, wir würden uns über eine größere Beteiligung freuen“, sagt Stadtsprecher Michael Pluschke dazu.