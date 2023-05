Kitas in Willich Erneut Diskussion um Betreuungsstellen

Es war eine mehr als einstündige Diskussion – an deren Ende stand der Verweis des Themas in den Haupt- und Finanzausschuss oder den Rat: Der Jugendhilfeausschuss diskutierte über den interfraktionellen Antrag von FDP, Grünen und „Für Willich“ zur Schaffung von zwölf neuen Erzieherinnenstellen in den städtischen Kitas. So sollen die für Eltern problematischen, sich häufenden Betreuungsausfälle beseitigt werden.