Spielplätze in Willich Jugendhilfeausschuss beschließt Spielraumkonzept

Für den Spiel- und Bolzplatz Cloerbruch-Allee stellt die Verwaltung fest, dass er von Kindern wenig genutzt wird, aber bei Jugendlichen als Treffpunkt beliebt ist. Daher sollten die vorhandenen Spielgeräte so lange in Betrieb bleiben, wie sie sicher sind, defekte aber abgebaut werden. „Bei steigender Kinderzahl im Einzugsgebiet könnte der Spielbereich durch Neuanschaffungen von Spielgeräten wieder aktiviert werden“, so die Verwaltung.