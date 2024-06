Ehrenamt in Willich Josef Heyes blickt auf 41 Jahre in der Leprahilfe

Als Josef Heyes Vorsitzender der Leprahilfe wurde, war das Handy noch völlig unbekannt. Erst einen Monat später, im September 1983, wurde das erste Mobiltelefon vorgestellt. „Es war am 25. August 1983, als ich gewählt wurde. Die Sitzung war damals im Franziskanerkloster in Hürtgenwald in der Eifel“, erinnert sich Heyes. Es folgten 41 Jahre, in denen er sich in Vertretung und mithilfe der Leprahilfe für Menschen in Not in aller Welt, vor allem natürlich für Betroffene der Lepra, einsetzte.