Neuer Pop-up-Store in Willich Jeansmanufaktur macht Jeans zum Luxus

Jeans werden landläufig meist als robuste Arbeitshosen gesehen. Das ist auch fraglos ihre Historie: robuster Stoff, Nieten an stark belasteten Stellen. Das macht die Hose stabil. Doch heute ist diese längst ein Modeartikel. Meist ist es aber Stangenware, gefertigt in Fernost und unter enormen Umweltbelastungen und schlechten Arbeitsbedingungen. All das will Susanne Delling mit ihrem Start-up ändern.