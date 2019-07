Willich : Nachhaltigkeit ist mehr als Umweltschutz

Info

In der Diskussion kam auch das Thema „Fridays for Future“ auf. In einer Pressemitteilung weist die SPD darauf hin, dass sie die drei Organisatoren Kyra Moustakas, Maike Breitmar und Rebekka Westerfeld zu einem runden Tisch eingeladen hatte. Die drei Abiturientinnen haben für den 19. Juli die zweite „Fridays for Future“-Demonstration in Willich angemeldet.