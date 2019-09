Großtagespflege : Bald legen die „Kleinen Mäuse“ los

Willich Willich ist ab dem 1. Oktober um eine Großtagespflege für Kinder reicher. Jetzt wurden die Räumlichkeiten feierlich eröffnet. Zahlreiche Gäste freuten sich über das zusätzliche Angebot.

Mit Tomm und ihrem Team geht eine erfahrene Crew an den Start, schließlich ist sie auch die Geschäftsführerin der „Kaarster Mäusebande“ an der Alten Heerstraße in Kaarst. Die private Kita für Kinder bis sechs Jahren gibt es seit knapp zwölf Jahren. „Sie war ein Produkt der eigenen Not“, erinnert sich Tomm in ihrer Eröffnungsansprache. Seinerzeit suchte sie selber eine entsprechende Betreuung für ihr erstes Kind. Sie fand nichts und gründete die „Kaarster Mäusebande“.

Wobei sie diese damals schon gerne in Willich angesiedelt hätte, was aber an fehlenden Räumlichkeiten scheiterte. So wurde es Kaarst, wo eine Kita frei wurde. „Mit Willich bin ich eng verbunden, da wir hier fast 20 Jahre gelebt haben. Auch wenn es damals mit der Mäusebande nicht klappte, so habe ich immer den Kontakt zum Jugendamt gehalten“, berichtet die Betriebswirtin, die nach wie vor in ihrem Beruf als Account-Managerin arbeitet. Über diesen nie abreißenden Kontakt entstand nun die neue Großtagespflegestelle „Die kleinen Mäuse“. Die Räumlichkeiten, in denen ehemals Barmer und davor eine Videothek sowie ein Rechtsanwalt zu finden waren, sind nicht mehr wiederzuerkennen. Ein großer hell und liebevoll gestalteter Hauptraum mit offener Küche samt langem Tisch mit Kinderstühlen für das gemeinsame Essen sowie Spiel- und Kuschelecken lädt zum Familienleben ein. Holzspielzeug bestimmt das Bild, ein fröhliches Mäusebild schmückt den Vorlesebereich mit seinen kleinen und großen Ohrensesseln. Die kleinen Betten im Nebenraum, das Foyer mit viel Platz für Kinderwagen und Co., die separate Wickelbar und die sanitären Anlagen mit ihren Waschbecken in Kinderhöhe samt den niedrig angebrachten Handtuchhaken – überall herrscht eine Wohlfühlatmosphäre.