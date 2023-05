Trendsport in Willich Ein Nachmittag mit unbekannten Trendsportarten

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Veranstaltungsreihe #move im vergangenen Jahr in Viersen findet am 3. Juni die #move-night in der Jakob-Frantzen-Halle, Schiefbahner Straße 10 in Willich, statt. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf Trendsportarten. Zu der Veranstaltung sind alle interessierten Bürger ab 16 Jahren herzlich eingeladen. Daneben richtet sich die Veranstaltung auch explizit an Sportvereine, die auf der Suche nach neuen Angeboten sind. Besucher können sich in der Zeit von 17 bis 22 Uhr über attraktive Angebote informieren und diese auch direkt vor Ort ausprobieren.