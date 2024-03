Wirtschaft in Willich IHK-Regionalforum sucht nach Wegen aus der Fachkräfte-Krise

Diese Zahlen aus der Konjunkturabfrage der IHK Mittlerer Niederrhein zum Jahresanfang 2024 zeigen, wie wichtig das Thema „Mitarbeitergewinnung“ für Unternehmen in der Region ist. Die IHK Mittlerer Niederrhein hatte es deswegen jüngst in den Mittelpunkt eines Regionalforums gestellt, das bei der Cichon Personalberatung GmbH im Stahlwerk Becker stattfand. IHK-Vizepräsident und Regionalforums-Sprecher Rainer Höppner begrüßte rund 30 Teilnehmer, Unternehmer und Wirtschaftsförderer aus den Verwaltungen. Der Abend unter dem Leitsatz „Fachkräftemangel im ländlichen Raum“ begann mit einem Impuls-Vortrag von Pola Jungmann (Mutwege – Coaching & Beratung, Krefeld). Sie führte den Zuhörern einige grundsätzliche Aspekte vor Augen: Unternehmer sollten im Vorfeld der Bewerbersuche ihre eigene Position definieren: Speziell die Fragen Wen will ich erreichen? und Wofür stehen wir? seien wichtig.