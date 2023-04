Willicher Fußballer in Neuseeland Weltreisender in Sachen Fußball

Am linken Flügel nimmt der Willicher Ibrahim Nadir im Trikot von Bay Olympic FC aus Auckland (Neuseeland) den Ball an, zieht in die Mitte und dann aus rund 25 Metern mit dem rechten Fuß ab. Der Ball schlägt im langen Kreuzeck ein, und Nadir hat nicht nur sein zweites Saisontor im vierten Spiel der neuseeländischen Eliteliga erzielt, er ist auch Torschütze der Woche und hat durchaus gute Aussichten auf den Titel „Tor des Monats“. „Den hab ich schon ganz gut erwischt“, erzählt er grinsend. Neuseeland ist, nach vier Jahren College in den USA, bereits die zweite weit entfernte Auslandsstation des 25-Jährigen. Sein Ziel: mit dem Fußball die Welt entdecken.