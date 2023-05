Streetwork Willich Fusilli – Streetworker auf vier Pfoten

Etwas schüchtern kommt Fusilli, der Mischlingshund von Willichs Streetworkerin Marion Tank, an der Leine daher. „Fusilli ist noch etwas scheu. Sie kommt aus einem Hunde-Shelter in Süditalien und was sie erlebt hat, das weiß ich nicht so genau. Sie ist wohl mit etwa einem halben Jahr ins Heim gekommen und hat dann eineinhalb Jahre im Zwinger gelebt. Mit Hunden kommt sie daher gut zurecht, bei Menschen ist sie noch etwas reserviert – wird aber jeden Tag etwas offener“, sagt Tank.