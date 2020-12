Einsatz bei Willich : Historisches Flugzeug muss auf Acker notlanden

Willich Wegen technischer Probleme musste der Pilot eines historischen Motorflugzeugs seinen Flug über Willich abbrechen. Die Maschine wurde von einem Traktor abgeschleppt. Für die beiden Piloten war es nicht die erste Notlandung.

Am Mittwochmittag musste ein historisches Motorflugzeug, Baujahr 1955, auf einem Acker bei Willich notlanden. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt. Dem Piloten gelang es, auf dem weichen Untergrund an der Straße Hursterhöfe zu landen ohne das Flugzeug zu beschädigen.

Pilot Olaf Otto von Chamier und Flugzeugbesitzer Hanno Fischer waren von Mönchengladbach aus in Richtung Paderborn gestartet, als etwa drei bis fünf Minuten nach dem Abheben der Motor Zündungsaussetzer hatte. „Wenn wir abgestürzt wären, hätte es keiner gemerkt“, sagt von Chamier. Doch die Notlandung auf dem Feld gelang.

Das Flugzeug vom Typ „RW3“ wurde insgesamt nur 30 Mal gebaut und war nach dem 2. Weltkrieg das erste in Deutschland entworfene Motorflugzeug. Charakteristisch für die „RW3“ ist der am Heck angebrachte Propeller. Die Maschine sollte mit dem Flug, der in einer Notlandung endete, eigentlich ins Fliegende Museum nach Paderborn überführt werden, wo es künftig untergebracht werden sollte. Besitzer Hanno Fischer hatte erst im vergangenen Jahr seinen Flugschein abgegeben und wollte sein Flugzeug nun als Leihgabe dem Museum zur Verfügung stellen.