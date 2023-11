Start-up aus Willich 18-Jähriger mit Sneaker-Handel erfolgreich

In seinem Zimmer hat der Willicher Henry Kaminiarz eine Vitrine mit Turnschuhen, sogenannten Sneakern. Es handelt sich dabei um besondere, limitierte Stücke – und diese haben einigen Wert. Er erstand sie bei Verlosungen großer US-Hersteller. „Vor allem Nike gibt immer wieder Sondereditionen heraus. Das sind dann irgendwelche besonderen Sneaker, die nur ein einziges Mal in begrenzter Stückzahl herausgegeben werden. Sie sind in Sekunden ausverkauft, und die Nachfrage übersteigt das Angebot um ein Vielfaches. So ist der Wert sofort höher als der Einkaufswert“, erzählt der 18-Jährige.