Mitarbeiter der Stadt Willich soll profitiert haben : Handwerker muss 3600 Euro Strafe wegen Vorteilsgewährung zahlen

Willich Weil er einem ehemaligen Mitarbeiter der Stadt Willich Dämm-Material zum Einkaufspreis verkaufte, muss ein Handwerker eine Geldstrafe bezahlen. Gegen den Mitarbeiter der Stadt gibt es einen gesonderten Prozess.

Vor dem Krefelder Amtsgericht ist das Urteil gegen einen 58-jährigen Firmeninhaber gefallen. Er erhielt wegen Vorteilsgewährung eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen á 60 Euro (Gesamtsumme: 3600 Euro). Der Mann hatte in den Jahren 2013 und 2014 von der Stadt Willich Aufträge in Höhe von fast 18.600 Euro erhalten. Laut Anklage erhielt er diese ausschließlich von einem einzigen städtischen Mitarbeiter, der sich im August dieses Jahres vor dem Amtsgericht verantworten muss.

Neben den Aufträgen für die Stadt Willich habe der nun Verurteilte für den gesondert Verfolgten auch Dämmmaterial (Putz) für Arbeiten an dessen Privat-Immobilie in Mönchengladbach bestellt und diese dem städtischen Mitarbeiter überlassen, ohne den marktüblichen Materialaufschlag in Rechnung zu stellen. Letzterer bekam den Putz also zum Einkaufspreis. Hierdurch habe sich für den städtischen Mitarbeiter ein Vorteil in Höhe von etwa 2000 Euro ergeben.