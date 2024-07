Bezahlbarer Wohnraum GWG baut acht neue Wohnungen in Willich

Bezahlbarer Wohnraum ist im Kreis Viersen insgesamt schwer zu finden. „Aber in der Stadt Willich ist er besonders rar, sie ist in unserem Geschäftsgebiet ein Hotspot“, sagt Michael Aach, Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) Kreis Viersen. Deshalb ist das Neubau-Projekt an der Rubinstraße für die GWG auch eins mit hohem Stellenwert, „es wird sicher ein Leichtes sein, für die Wohnungen eine Interessentenliste zusammenzubekommen“, sagt Aach. Der Grundstein ist gelegt, nun beginnen die Bauarbeiten.