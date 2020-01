Kommunalwahl : Bürgermeisteramt: Guido Görtz tritt nicht an

Bürgermeisteramt: Guido Görtz tritt nicht an

Willich Guido Görtz wird bei der Kommunalwahl am 13. September nicht als Bürgermeister-Kandidat ins Rennen gehen. Das gab er am Montag bekannt. „Es war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens“, sagt er.

Als erster Stellvertreter von Josef Heyes sei er immer wieder als potentieller Nachfolgekandidat genannt worden und hätte sich dieses Amt auch zugetraut, weshalb die Entscheidung keine leichte sei und auch „nicht aus dem Bauch heraus“ erfolge, so Görtz. Und sie sei auch keine Reaktion auf Geschehnisse in der Partei – am 2. Januar hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Johannes Bäumges bekannt gegeben, antreten zu wollen. Spekuliert wird, dass auch CDU-Parteivorsitzender Christian Pakusch Bürgermeister werden möchte.