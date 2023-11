Wahlen für den Vorstand Guido Görtz bleibt CDU-Vorsitzender in Willich

Die Mitgliederversammlung verlief unspektakulär – hatte aber mit NWR-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) eine prominente Eröffnungsrednerin. In ihrer Rede zeigte sie die verschiedenen Aspekte der Arbeit in ihrem Ministerium auf. Grundsätzlich sei „Landwirtschaftspolitik für jeden wichtig“, spätestens dann, wenn die Verbraucher den Kühlschrank öffneten. Es gebe in Deutschland strenge Vorgaben für die Lebensmittelproduktion, auch die Einhaltung der Schlachtbedingungen seien wichtig. Als Herausforderung für die Landwirte sah sie die Folgen des Klimawandels mit mehr Wärme und Trockenheit. Sie warnte davor, zu viel Land zu bebauen, „was wir versiegeln, holen wir nie wieder für die Landwirtschaft zurück“, sprach sich für eine Reduktion der Pflanzenschutzmittel aus, aber so, „dass unsere Bauern mitkommen“. Sie ging auch auf das Thema „Leben im ländlichen Raum“ ein. Dieser Raum sei Lebensmittelpunkt für die Hälfte der NRW-Bevölkerung und müsse gestärkt werden, damit er nicht nur zum Schlafen genutzt werde. Allein in diesem Jahr seien mehr als 200 Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums gestartet, „wir haben alle förderfähigen Anträge genehmigt“, so Gorißen – von der Skater-Anlage bis zum Funktionshaus. Dabei seien die Menschen vor Ort gefragt, „sie wissen, was am besten für sie ist.“ Unter Verweis auf den kürzlich veröffentlichten Waldschadensbericht, laut dem nur ein Viertel der Bäume in NRW gesund sei, hoffte sie auf eine Erholung der Bestände zum Frühjahr. Das Publikum verfolgte den Vortrag der Ministerin mit großem Interesse.