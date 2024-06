Angebot der Willicher Grünen Grünes Forum befasst sich mit Verschwörungsmythen

Verschwörungserzählungen sind so alt wie die Menschheit. Und doch haben sie, insbesondere seit der Corona-Pandemie, dramatisch zugenommen. Auch die Art, wie Ex-US-Präsident Donald Trump auch heute noch agiert, befeuert den Glauben an geheime Gruppen oder finstere Machenschaften. Entsprechend hat sich auch in Deutschland eine breite Szene gebildet, die diversen „alternativen Fakten“, wie sie es nennen, anhängt. Wie gefährlich das sein kann, beweist nicht zuletzt die Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß, die konkrete Pläne hatte, den Reichstag zu stürmen und Politiker zu töten. Sie hatten große Mengen Waffen gehortet, und ehemalige Spezialkräfte gehörten ihr an.