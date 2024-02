Kinderbetreuung in Willich Grüne und SPD fordern Aus für dreistufiges Gebührenmodell der „8-bis-1-Betreuung“

Was beiden Ratsleuten übel aufstößt: „Mir wurde tatsächlich gesagt, die Belastung für die höchsten Einkommenstufen wäre zu hoch, wenn wir das vorgeschlagene elfstufige Modell wählen würden. Dann würden manche Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Acht-bis-Eins-Betreuung geben. Mal davon ab, dass das für die Stadt dann günstiger würde und die Betreuung ein Zuschussgeschäft ist: Wir reden von 85 Euro pro Monat nach dem dreistufigen Modell und 90,15 Euro beim elfstufigen. Und zwar für Einkommen ab 90.000 Euro. Ob jemand in diesen Gehaltsregionen wegen fünf Euro die Betreuung hergibt, wage ich zu bezweifeln“, sagt Praetor, und auch Pempelfort stimmt zu. Die Lastenverteilung sei unausgewogen, sagen beide. „Mit Solidarität hat solches Denken wenig zu tun“, sagt Pempelfort, der auf ein Einlenken der CDU hofft: „Dann wäre das für mich okay. Fehler darf man machen, man muss nur bereit sein zu korrigieren.“