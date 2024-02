Willicher Haushalt Grüne fordern, Haushalt unter allen Umständen im März zu beschließen

Eigentlich hatte der Haushalt für Willich im Dezember verabschiedet werden sollen. Doch da viele Zahlen noch unklar waren – beispielsweise die Gewerbesteuereinnahmen oder Bundeszuschüsse – wurde der Beschluss zunächst in den Januar, dann in den März geschoben. Dann aber müsse der Beschluss spätestens fallen, mahnen nun die Grünen in einer Mitteilung.