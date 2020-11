In Willich : Grüne fordern barrierefreien Marktplatz

In Willich

Willich Die Fraktion möchte, dass eine behindertengerechte Toilette aufgestellt wird und die Wasserspiele auf Markt und Kaiserplatz für Blinde gekennzeichnet werden. Die Politik muss das jetzt diskutieren.

Die Grünen fordern einen behindertengerechten Markt- und Kaiserplatz in Willich: Sie beantragen, dass auf dem Markt oder in der Nähe eine barrierefreie öffentliche Toilettenanlage installiert wird und dass das Wasserspiel auf dem Marktplatz und die Wasserrinne auf dem Kaiserplatz mit einem Leitsystem so gekennzeichnet werden, dass erblindete und stark sehbehinderte Menschen diesen besonderen Bereich erkennen und umgehen können. Die Politik wird diesen Antrag, der auf die grüne Ratsfrau Claudia Poetsch zurückgeht, nun diskutieren.