Willicher Jugendzentrum Hülse : Graffiti-Workshop mit sichtbaren Folgen

Willich Der Graffiti-Workshop im Willicher Jugendzentrum Hülse hat bei den Teilnehmern, aber auch für alle anderen sichtbare Spuren hinterlassen.

Die entstandenen Werke jedenfalls können sich wirklich sehen lassen, so Hülse-Teamleiter Andreas Baumert: „Alle Teilnehmer – und es waren viele von 8 bis 18 Jahren – waren mit Begeisterung dabei.“

Baumert hatte mit einem solchen Ansturm nicht gerechnet, aber auch die überregionale Ankündigung des Workshops hatte dafür gesorgt, dass zahlreiche Kinder und Jugendliche den Weg in die „Hülse“ fanden und am Workshop teilnehmen wollten: „Zum Glück hatten wir drei Tage angesetzt und auch genug Wände, sodass jeder, der wollte, auch sprayen konnte“, sagt Baumert. Unter der Anleitung des Mönchengladbacher Künstlers Johannes Veit konnten sich die Kinder und Jugendlichen ausprobieren und selber Ideen einbringen und umsetzen.

Die Aktion war so erfolgreich, dass der Workshop im nächsten Jahr wiederholt werden soll. Alle Bilder der drei Workshop-Tage kann man sich auf Instagram unter https://www.instagram.com/jfzhuelse/ oder direkt im Jugendzentrum „Hülse“ an der Schiefbahner Straße 1 in Willich anschauen.