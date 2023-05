Auf dem Duvenhof auf der Willicher Hardt Golf erleben ohne Mitgliedschaft beim Schnuppertag

Vincent (10 Jahre), Benedict (8 Jahre) und Jonathan (6 Jahre) erlebten einen tollen Tag mit ihrem Vater: Die drei Jungs sind mit ihm zum „Golf-Erlebnistag“ auf die Golfanlage Duvenhof auf der Hardt gekommen und probierten ihre Fähigkeiten im „Snag-Golf“ aus – dem Lern- und Trainingskonzept „Starting New At Golf“ speziell für Kinder und Jugendliche. Tim Hitpaß leitete die Jungs in den verschiedenen Übungen an, die wichtige Fähigkeiten vermitteln.