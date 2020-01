Schnelles Internet in Willich : Glasfaser-Bürgerinitiative wünscht sich mehr Unterstützung

Willich In den vergangenen Tagen erhielten die Bürger im kleinsten Willicher Stadtteil Neersen von der Deutschen Glasfaser die schriftliche Mitteilung, dass der flächendeckende Glasfaserausbau im Wesentlichen abgeschlossen ist und von der Stadtverwaltung abgenommen wurde.

„Das ist ein gewaltig positiver Schritt für unsere Stadt und damit der erste größere Ausbau im Stadtgebiet“, stellt Peter Mackes von der Bürgerinitiative Pro Glasfaser Willich fest. Der Neersener macht allerdings keinen Hehl daraus, dass es nur dem ehrenamtlichen Engagement der Bürgerinitiative und Teilen der Neersener Politik zu verdanken ist, dass die Technologie überhaupt in den Ort gefunden hat: „Wir hätten uns deutlich mehr Unterstützung aus dem Rathaus gewünscht, so wie es auch in anderen Kommunen geschehen ist, wo sich die Verwaltungen den Bürgern gegenüber öffentlich für die Einführung der Glasfasertechnologie eingesetzt haben.“ Beispielsweise hatte Tönisvorsts Bürgermeister Thomas Goßen in einem Brief an die Tönisvorster Bürger für die Technologie geworben.