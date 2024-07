Störfall am Dienstagabend Gewitter führt zu Stromausfall in Willich

Der Stromausfall hatte mit dem Gewitter zu tun, das am Dienstagabend über den Niederrhein zog. Der Störfall ereignete sich nach Angaben der Stadtwerke in der Nähe der Umspannanlage an einem Freileitungsmast. Der Blitz sei in den Freileitungsmast eingeschlagen, so die Sprecherin, „hierdurch wurde die Isolation zerstört und die Kabelaufführung beschädigt.“ Um das Stadtgebiet wieder mit Strom versorgen zu können, hatte man Umschaltungen im Netz durchgeführt. Reparaturen folgen nun gesondert. So wird ein defekter Isolator ausgetauscht, die Kabelaufführung an dem Mast repariert.