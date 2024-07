Mietpreise in Willich DGB schlägt Alarm wegen der Mieten in Willich

Um 36,4 Prozent sind die Mieten in Willich in den vergangenen acht Jahren gestiegen, das hat nun der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ermittelt. Die Zahlen entstammen nach Angaben des DGB der „empirica“-Preisdatenbank und entsprechen dem mittleren Wert (nicht dem Durchschnitt) der sogenannten Angebotsmieten, also den Mieten, die auf dem Markt angeboten werden. Diese Werte bildeten die Dynamik am Markt besser ab, als die Bestandsmieten, erklärt der DGB.