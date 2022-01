Gesprächsreihe der Familienzentren in Willich : Wie man mit pubertierenden Kindern umgeht

Sozialpädagogin Aloisia Lingscheidt bildete früher Erzieher aus und sagt: Am wichtigsten sei es, Vertrauen und Gelassenheit zu bewahren. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Willich Kommen Kinder in die Pubertät, gerät der Familienfrieden häufig in Schieflage. Aloisia Lingscheidt vom Katholischen Forum hilft in einem Kurs durch den Dschungel der Emotionen, behandelt Fragen und stellt typische Konflikte nach.