Diamanthochzeit : Gerda und Jakob Derksen sind seit 60 Jahren verheiratet

Willich Gerda (82) und Jakob Derksen (84) haben am heutigen Mittwoch vor 60 Jahren standesamtlich geheiratet.

Beide sind vom Zweiten Weltkrieg geprägt worden, den ihre Väter nicht überlebten. Der Jubilar erzählt: „Wir sind 1943 ausgebombt worden, den Angriff haben von 24 Personen nur drei überlebt, darunter meine Mutter und ich.“ Bis zum Kriegsende lebte Jakob Derksen in Bad Kissingen, anschließend zog er nach Willich, lernte dort Bäcker und Konditor, machte den Meister in Olpe und erkannte bald, dass die Verdienstmöglichkeiten in diesem Beruf sehr schlecht sind. Also wechselte er zu Bayer, bildete sich fort und wurde 1981 Schichtmeister. Ein halbes Jahr lang war er für seine Firma in Brasilien tätig. Mittlerweile hatten die Jubilare sich ein Haus an der Büdericher Straße mit Blick auf das freie Feld gekauft und waren Eltern eines Sohnes (heute 49) und einer Tochter (56) geworden. Der Sohn lebt in Solingen, er machte die Jubilare vor 22 Jahren zu Großeltern. Die Tochter wohnt mit ihrem Mann in Anrath.